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ريال مدريد يُحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 11:34 مساء
ريال مدريد يُحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من خسارته إياباً أمام تشيلسي (2-3) في ملعب سانتياغو برنابيو. (الإنترنت)
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حسم ريال مدريد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة بنتيجة (3-2) خلال المواجهة التي جمعته بتشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي البطولة القارية، والتي تقام في معقل الميرنجي «سانتياجو برنابيو».

وتأهل ريال مدريد، بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، حيث حقق الفوز ذهابًا بنتيجة (3-1)، في معقل البلوز «ستامفورد بريدج»، وسيواجه المتأهل بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

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سجل تشيلسي هدفه الأول مبكرا في الدقيقة (15) عن طريق لاعبه ماسون ماونت، بعد تمريرة من تيمو فيرنر وصلت إلى ماونت على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة بباطن القدم سكنت أقصى يسار المرمى.

وعزز تشيلسي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (51) عن طريق أنطونيو روديجر، بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها ماسون ماونت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روديجر برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وسجل تشيلسي الهدف الثالث في الدقيقة (62) عن طريق ماركوس ألونسو، ولكن عاد الحكم إلى تقنية الفيديو، وقام بإلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على ماركوس ألونسو.

وسجل تيمو فيرنر الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة (75) بعدما استلم الكرة يسار منطقة الجزاء ثم قام بمجموعة من المراوغات الرائعة أتبعها بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وقلص ريال مدريد النتيجة في الدقيقة (80) بتسجيله الهدف الأول في شباك تشيلسي، عن طريق رودريجو، بعد تمريرة رائعة من لوكا مودريتش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو بتسديدة من لمسة واحدة سكنت أسفل يسار المرمى.

وانتى الشوط الثاني من المباراة بالتعادل بمجموعة المباريتين (4-4) ليتم اللجوء إلى الشوط الإضافي الأول، الذي سجل فيه الريال هدف التقدم في الدقيقة (96)، عن طريق كريم بنزيما، بعدما مر فينيسيوس جونيور بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية متقنة قابلها بنزيما برأسية رائعة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى.

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