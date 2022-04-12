بايرن ميونيخ يعترف بمشاكله الفنية قبل استضافة فياريال في موقعة دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل بايرن ميونيخ فريق فياريال، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكان الفريق البافري محظوظا لترك ملعب «لا سيراميكا» معقل فياريال دون أن تهتز شباكه بأكثر من هدف، وأقر مدربه الشاب يوليان ناغلسمان الذي يخشى خروج فريقه مرة ثانية متتالية من ربع النهائي: «نحن تحت الضغط».

وبعد خسارته في إسبانيا، عانى البايرن أيضا أمام أوغسبورغ في الـ«بوندسليغا» قبل أن ينقذه هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مسجلا هدف الفوز في وقت متأخر بركلة جزاء، وطالب ناغلسمان لاعبيه بضرورة رفع أدائهم بنسبة 60 أو 70% من أجل تغيير النتيجة أمام فياريال»، بحسب ما ذكره موقع «الشرق الأوسط».

وأقر ناغلسمان الذي يتجه لقيادة بايرن للقب عاشر تواليا في الدوري المحلي، أن جميع لاعبيه ليسوا في فورمة مميزة، وعبر عن ذلك باستبدال جناحيه سيرج غنابري ولوروا ساني السبت، وحتى نجم وسطه يوزوا كيميش «لم يكن في يومه».

ويدرك المدرب الشاب حاجة الفريق لتحقيق الفوز وضرب موعد مع الفائز بين ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي وقال: «في هذا الوقت من الموسم، لا يجب أن تتألق بل أن تفوز»، علما بأن فريقه سجل 17 هدفا في آخر خمس مباريات في أرضه و20 هدفا في آخر أربع مباريات أوروبية، وقبل مواجهة الذهاب، لعب بايرن مرتين مع فياريال حيث خرج فائزا 2-صفر و3-1 في دور المجموعات لدوري الأبطال 2011 - 2012».

من جهته، أكمل فياريال الذي يخوض ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009 وبلغ نصف نهائي 2006 ثلاث مباريات دون فوز في الليغا بتعادله مع ضيفه أتلتيك بيلباو (1-1) السبت، ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن ريال سوسيداد السادس.

ويعول فياريال الذي أقصى يوفنتوس الإيطالي العريق من الدور السابق، على تجربة مدربه أوناي إيمري القارية، إذ أحرز لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ثلاث مرات مع إشبيلية الإسباني والنسخة الماضية مع فياريال مانحا إياه أول لقب كبير.