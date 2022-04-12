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تشيلسي يغامر أمام ريال مدريد على ملعب برنابيو في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 04:52 مساء
تشيلسي يغامر أمام ريال مدريد على ملعب برنابيو في دوري الأبطال
مباراة تشيلسي وريال مدريد. (إنترنت)
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يدرك تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب صعوبة مهمته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتعويض خسارته الكبيرة على أرضه ذهابا (1-3) أمام ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني وحامل الرقم القياسي في المسابقة، عندما يلتقيان في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، على ملعب برنابيو، اليوم الثلاثاء.

دعا الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي فريقه إلى اللعب بكل قوة والتمسك بالأمل لتعديل تأخره أمام ريال مدريد رغم اعترافه بأن فرصة تخطي منافسه الإسباني ليست كبيرة، وقال توخيل عشية مباراة الإياب: «من غير المرجح أن نقلب الأمور ضد متصدر الدوري الإسباني، لكن الأمر يستحق المحاولة، سنبذل قصارى جهدنا، ستكون ليلة كبيرة، ستكون واحدة من أكبر التحديات في برنابيو، خاصة إذا كنت تلعب من أجل نتيجة واحدة»، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».

وأشار توخيل إلى أن تشيلسي عانى بدنيا في مباراة الذهاب، وأن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بإجراء ثلاثة تبديلات كحد أقصى في المباراة الواحدة مقارنة بخمسة في الدوري الإسباني أضر بفريقه، وأوضح: «نواجه عائقا كبيرا من ناحية اللياقة البدنية، حيث يلعب ريال مدريد الموسم بأكمله بخمسة بدلاء، بينما ينافس تشيلسي في المسابقة الأكثر كفاحا من الناحية البدنية».

وجمع توخيل لاعبيه الخميس الماضي في لقاء أزمة، وذلك بعد الخسارة الموجعة في ملعب «ستامفورد بريدج» والتي تلت سقوطه المحلي القاسي في أرضه أمام برنتفورد المتواضع (1 - 4) الذي تغلب عليه للمرة الأولى منذ 1939، وعمل المدرب على شحذ همم الفريق وتحقق هدفه بانتصار عريض على ساوثهامبتون.

واهتزت معنويات فريق غرب لندن المنشغل بعقوبات مفروضة عليه من الحكومة البريطانية لقرب مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بالرئيس فلاديمير بوتين وعرض النادي للبيع، لكن في ساوثهامبتون كان رد الفعل قاسيا بتقدمه برباعية في الشوط الأول في الطريق إلى الفوز (6-صفر) وتعزيز مركزه الثالث المؤهل إلى دوري الأبطال، بعد تألق نادر هذا الموسم للمهاجم الألماني تيمو فيرنر.

في المقابل استعد الفريق الملكي الإسباني، المتوج باللقب 13 مرة آخرها في 2018، لموقعة دوري الأبطال بفوز على خيتافي (2-صفر) محليا ليحافظ على فارق 12 نقطة مع برشلونة أقرب منافسيه بالدوري الإسباني، وأراح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لاعبي وسطه المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس لأجل مواجهة تشيلسي.

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