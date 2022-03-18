قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، قرعة مباريات الدور ربع ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

وأجريت القرعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي، وأسفرت عن مواجهات ساخنة ومثيرة في البطولة الأقوى للأندية على مستوى العالم.

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وبدأت القرعة بمواجهة من العيار الثقيل بوقوع تشيلسي أمام ريال مدريد، في فرصة للنادي الإسباني للثأر من بطل النسخة السابقة الذي أخرجه من نصف النهائي.

مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد

وأما مانشستر سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا، وقع في مواجهة غاية في الصعوبة أمام نظيره أتلتيكو مدريد.

وبالنسبة لنادي بايرن ميونخ الألماني فأوقعته القرعة أمام فياريال الإسباني، بينما يلعب ليفربول ضد بنفيكا البرتغالي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي :

تشيلسي × ريال مدريد

مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد

فياريال × بايرن ميونخ

بنفيكا × ليفربول

قرعة نصف النهائي

- الفائز من المباراة (2) (مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد) × الفائز من المباراة (1) (الفائز من تشيلسي وريال مدريد).

- الفائز من المباراة (4 ) (بنفيكا - ليفربول) × الفائز من المباراة ( 3) (فياريال - بايرن ميونخ).

يذكر أن مباريات الذهاب لربع النهائي ستقام في 5 و6 أبريل المقبل، ومباريات العودة في 12 و13 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تلعب مواجهات نصف النهائي في 26 و27 أبريل، والعودة في 3 و4 مايو، وتقام المباراة النهائية يوم 28 مايو على استاد فرنسا في باريس.