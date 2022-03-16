بنفيكا يبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال بعد الفوز على أياكس

القاهرة - بوابة الوسط

ودع فريق أياكس أمستردام الهولندي، بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد على ملعب يوهان كرويف أرينا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وأحرز المهاجم داروين نونيز، هدفا في الدقيقة 77، بعدما ارتقى مهاجم أوروجواي أعلى من دفاع أياكس وقابل ركلة حرة وسجل هدف المباراة الوحيد ليمنح بنفيكا التفوق (3-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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ظهور فرتونجن وأوتامندي بشكل رائع

وظهر ثنائي دفاع بنفيكا المخضرم المكون من يان فرتونجن ونيكولاس أوتامندي بشكل رائع، وفشل أياكس في ترجمة السيطرة إلى أهداف.

وكان أياكس فاز بكل مبارياته في دور المجموعات، وبعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في لشبونة الشهر الماضي، كان من المنتظر أن ينجح في بلوغ دور الثمانية مع امتلاك أفضلية اللعب على أرضه.