لأول مرة منذ «أزمته القلبية».. إريكسن يعود إلى منتخب الدنمارك

القاهرة - بوابة الوسط

استدعى منتخب الدنمارك لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، كريستيان إريكسن، لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية في بطولة أوروبا العام الماضي.

وضم مدرب الدنمارك كاسبر يولماند، لاعب الوسط إريكسن لتشكيلة من 23 لاعبًا ستواجه هولندا وصربيا وديًا في نهاية الشهر الجاري.

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وقال يولماند لجريدة «إكسترا بلاديت» الدنماركية: «أتوقع أن يلعب كريستيان دورًا حاسمًا مع الفريق.. لم أكن أتوقع منه أن يلعب الآن، بشكل واقعي اعتقدت أنه سيكون جاهزًا بحلول الصيف.. لكن كريستيان مع الفريق لأنه الأفضل في هذا المركز».

حالة بدنية جيدة

وأضاف يولماند: «كريستيان في حالة بدنية جيدة جدا.. شاهدته أمام بيرنلي يوم السبت حيث كان أفضل لاعب هناك.. إنه لاعب يفكر بشكل أسرع من غيره».

وانضم إريكسن صاحب (30 عامًا) إلى برنتفورد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري في صفقة مجانية في يناير الماضي، بعد نحو ثمانية شهور من تعرضه لأزمة قلبية على أرض الملعب خلال مواجهة فنلندا في بطولة أوروبا.

جهاز تشغيل القلب غير مسموح به في إيطاليا

وأنهى إنتر ميلان نادي إريكسن السابق عقد اللاعب الدنماركي في ديسمبر الماضي لأن جهاز تشغيل القلب الذي زرعه غير مسموح به في الدوري الإيطالي. وسجل إريكسن 36 هدفًا في 109 مباريات دولية مع الدنمارك.

وتأهل منتخب الدنمارك بالفعل إلى نهائيات كأس العالم في قطر التي ستنطلق في نوفمبر. وقال إريكسن في يناير الماضي إن هدفه اللعب في كأس العالم هذا العام.