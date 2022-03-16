أتلتيكو مدريد يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حجز أتلتيكو مدريد الإسباني، مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب «أولد ترافورد»، في إياب دور الـ16.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد رينان لودي في الدقيقة 41، ليتأهل الروخيبلانكوس إلى ربع النهائي مستفيدًا من تعادله ذهابًا على ملعبه (1-1).

- لأول مرة منذ «أزمته القلبية».. إريكسن يعود إلى منتخب الدنمارك

- مانشستر يونايتد يتسلح بطموحات رونالدو أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

- أياكس أمستردام يستقبل بنفيكا البرتغالي في موقعة جديدة بدوري الأبطال

ونجح أتلتيكو مدريد في افتتاح التسجيل في الدقيقة 41، بعدما أرسل جريزمان عرضية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ارتقى لها لودي مسددًا رأسية سكنت شباك دي خيا.