مانشستر يونايتد يتسلح بطموحات رونالدو أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل «مانشستر يونايتد» الإنجليزي «أتلتيكو مدريد» الإسباني، اليوم الثلاثاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا.

يتسلح «يونايتد» بقدرات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بعدما سجل ثلاثية رائعة في الدوري المحلي، السبت الماضي، أمام «توتنهام» ليفوز (3-2)، فأصبح أفضل هداف في تاريخ المباريات الرسمية برصيد 807 أهداف، بحسب «فرانس برس».

ويتمتع النجم البرتغالي بسجل رائع ضد قطب مدينة مدريد، حيث هز شباك «أتلتيكو» 25 مرة، أبرزها في المباراتين النهائيتين للعامين 2014 بالهدف الرابع بعد وقت إضافي (4-1) و2016 (ركلة الترجيح الأخيرة 5-3) عندما كان في صفوف «ريال مدريد» الإسباني، ودك رونالدو شباك «أتلتيكو مدريد» 22 مرة بألوان النادي الملكي، وثلاث مرات بألوان «يوفنتوس» الإيطالي كانت في موسم 2018-2019 عندما قلب خسارة «السيدة العجوز» (صفر-2) ذهابًا في مدريد إلى فوز بـ«هاتريك» إيابًا في تورينو.

ويأمل رونالدو (37 عامًا) في إنقاذ موسم فريقه الذي يحارب على مركز رابع في الدوري للتأهل إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الخامس بفارق نقطة عن «آرسنال» الذي لعب ثلاث مباريات أقل منه، ومنح رونالدو جماهير «يونايتد» لمحة عما كانوا يتوقعونه منه في عودته الثانية إلى ملعب «أولد ترافورد»، بثلاثيته في مرمى «توتنهام»، لينتزع لقب أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية.

والتقى الفريقان مرة واحدة في المسابقات القارية، وكان موسم 1991-1992 في الدور الثاني لكأس الكؤوس الأوروبية التي أُدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي لتصبح الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حاليًا، وقتها فاز «أتلتيكو مدريد» على أرضه بثلاثية نظيفة ذهابًا، وعجز «الشياطين الحمر» بقيادة مدربهم الأسطوري السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون عن تعويضها إيابًا، حيث اكتفى الفريقان بتعادل إيجابي (1-1).

في المقابل، عوض «أتلتيكو» بداية موسم بطيئة، بعد إنجازه الرائع الموسم الماضي عندما توج بلقب الدوري للمرة الثانية في 25 عامًا على حساب الغريمين التقليديين «ريال مدريد» و«برشلونة»، على غرار العام 2014، وفاز «أتلتيكو» في آخر أربع مباريات في «الليغا»، ليتساوى مع «برشلونة»، الثالث الذي لعب مباراة أقل (51 لكل منهما)، وذلك بعد انتقادات طالت مدربه التاريخي، الأرجنتيني دييغو سيميوني.