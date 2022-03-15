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أياكس أمستردام يستقبل بنفيكا البرتغالي في موقعة جديدة بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 04:42 مساء
أياكس أمستردام يستقبل بنفيكا البرتغالي في موقعة جديدة بدوري الأبطال
مباراة أياكس أمستردام وبنفيكا. (إنترنت)
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يعول أياكس أمستردام على هدافه العاجي سيباستيان هالر لتخطي ضيفه بنفيكا البرتغالي الذي قلب تأخره مرتين ذهابًا في طريقه للتعادل (2-2)، عندما يستقبله، اليوم الثلاثاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا.
 
ويدين بنفيكا، بطل 1961 و1962، بتجنب السقوط على أرضه إلى البديل الأوكراني رومان يارميتشوك الذي أدرك التعادل في الدقيقة 72 من مباراة سجل خلالها هالر هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم، كما أنه كان صاحب التعادل لبنفيكا عن طريق الخطأ في مرماه.

ويبحث هالر عن استعادة صدارة ترتيب الهدافين من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الذي رفع رصيده إلى 12 هدفًا، كما يتصدر أياكس، بطل أوروبا أربع مرات بينها ثلاث في السبعينيات، الدوري الهولندي بفارق نقطتين عن غريمه آيندهوفن، فيما يتخلف بنفيكا ثالث الدوري البرتغالي بفارق 12 نقطة عن بورتو المتصدر.

والتقى الفريقان للمرة الأولى في المسابقة في ربع نهائي 1969 وتبادلا الفوز (3-1) ذهابًا وإيابًا وكان الحسم بمباراة ثالثة انتهت لصالح الفريق الهولندي بثلاثية نظيفة بعد التمديد وقتها بلغ أياكس المباراة النهائية وخسر أمام ميلان الإيطالي (1-4).

وتجدد الموعد بينهما في الدور نصف النهائي موسم 1971-1972 وفاز أياكس بهدف ذهابًا وتعادلا إيابًا في طريقه إلى اللقب الثاني على التوالي في تاريخه عندما تغلب على إنتر الإيطالي (2-صفر) في المباراة النهائية.

والتقى الفريقان للمرة الثالثة موسم 2018-2019 وكانت في دور المجموعات ومرة أخرى فاز أياكس بهدف ذهابًا وتعادلا بهدف إيابًا في طريقه بقيادة ماتيس دي ليخت وفرنكي دي يونغ إلى نصف النهائي الذي ودعه على يد توتنهام الإنجليزي.

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