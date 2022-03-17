تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

تابع تشلسي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتجديده فوزه على مضيفه ليل الفرنسي (2-1) اليوم الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وحول الفريق اللندني تخلفه بهدف للدولي التركي براق يلماز (38 من ركلة جزاء) إلى فوز بهدفين للدولي الأميركي كريستيان بوليسيك (45+3) والإسباني سيسار أسبيليكويتا (71).

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وكان تشلسي تغلب على ليل بثنائية نظيفة قبل أسبوعين في لندن، ليتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.