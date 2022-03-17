يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

القاهرة - بوابة الوسط

ودع يوفنتوس الإيطالي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من الدور ثمن النهائي للموسم الثالث توالياً، وذلك بسقوطه إياباً بنتيجة مذلة على أرضه أمام فياريال الإسباني صفر-3، اليوم الأربعاء في تورينو.

وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الوقت الأصلي بالتعادل، أي بنفس النتيجة الذهاب التي كانت 1-1، لكن البديل جيرار مورينو منح فياريال التقدم من ركلة جزاء (78) ثم أضاف باو توريس الثاني (85) والهولندي أرناوت دانجونا الثالث من ركلة جزاء أيضاً (2+90).

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وودع يوفنتوس منافسات دوري الأبطال بعد خسارته بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين، بينما تأهل فياريال لربع النهائي.