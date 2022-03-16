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يوفنتوس المتخبط يأمل في عبور فياريال المترنح بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 02:57 مساء
يوفنتوس المتخبط يأمل في عبور فياريال المترنح بدوري الأبطال
مباراة يوفنتوس وفياريال. (إنترنت)
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يستقبل يوفنتوس فريق فياريال، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادلهما بهدف ذهابًا في إسبانيا، علمًا بأن هدف الفريق الإيطالي لم يعد ثقله وازنًا لإلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الديار.

يعوّل فريق «السيدة العجوز» على مسجل هدفه بعد 33 ثانية من بداية مباراة الذهاب، الصربي دوشان فلاهوفيتش (22 عامًا) القادم بسبعين مليون يورو من فيورنتينا في يناير الماضي، بعد أن ثبّت يوفنتوس موقعه في المركز الرابع بالدوري الإيطالي المؤهل إلى دوري الأبطال، بفوزه ثلاث مرات توالياً بعد بداية صعبة.

أما فياريال فلا يزال ضمن سباق التأهل القاري باحتلاله المركز السابع في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» بفارق ست نقاط عن كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد الثالث والرابع توالياً.

من جهته، رأى المدير الفني لليوفنتوس حامل لقب دوري الأبطال مرتين في 1985 و1996، ماسيميليانو أليغري، أن التأهل لا يزال مشروعًا أمام الفريقين، مؤكدًا أن فريقه سيكون في حالة جيدة مع استعادة بعض اللاعبين الذي غابوا لفترة بسبب الإصابة.

وهذا الظهور الثالث لفياريال في هذا الدور من المسابقة التي أحبطه أرسنال الإنجليزي فيها سابقًا، فيما يخوض يوفنتوس الدور الإقصائي مرة ثامنة تواليًا والـ18 في تاريخه.

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