تشيلسي المحاصر سياسيا واقتصاديا يحل ضيفا على ليل الفرنسي في دوري الأبطال.. وتوخل يسخر من الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

يحل تشيلسي الإنجليزي، حامل اللقب، ضيفا على ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان قد حقق الانتصار ذهابا بهدفين في لندن.

ويخيم مشهد الغزو الروسي لأوكرانيا على فريق تشيلسي، حيث يخوض المواجهة وسط سلسلة عقوبات صارمة مفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، كما فرضت الحكومة البريطانية على النادي اللندني الأسبوع الماضي، عقوبات كجزء من ردها على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجمدة كل أصول أبراموفيتش، باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، بحسب «فرانس برس».

واعتبرت أنه جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم نفيه أي ارتباط مع الكرملين، علما بأنه عبر عن رغبته بيع النادي الذي اشتراه في العام 2003 وحقق في عهده 19 لقبا.

ووضعت الحكومة شروطا على تشيلسي الذي لا يحق له بموجب القيود بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية، وجرى تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك بها، حتى إن الناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون طالب جماهير الفريق اللندني بعدم الهتاف لأبراموفيتش.

كما حُرم من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم، إضافة إلى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار نحو 20 ألف جنيه إسترليني (26100 دولار)، ما يثير مخاوف من استنزاف الأموال بسرعة.

وفيما أقر التشيكي بيتر تشيك، المستشار الفني لتشيلسي، بأن النادي المتوج بمونديال الأندية غير متأكد من قدرته على إنهاء الموسم، قال المدرب الألماني توماس توخيل مازحا: «آخر معلوماتي أن لدينا طائرة، لذلك يمكننا الذهاب بالطائرة والعودة بالطائرة، إذا لم يكن هذا متاحا فسنذهب بالقطار، إذا لم يحدث هذا فسنذهب بالحافلة، وإذا لم يكن هذا متاحا فسأقود سيارة ذات سبعة مقاعد وسأفعل هذا».

أما ليل، ممثل فرنسا الوحيد المتبقي في البطولة، بعد إقصاء باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد الإسباني الأسبوع الماضي، تعرض لصفعة قوية بإصابة لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيز الذي ستبعده إصابته ضد سانت إتيان ثلاثة أسابيع عن الملاعب.