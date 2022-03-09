مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإلحاق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله سلبيًا أمام ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرًا في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 47، بعد توغل من محرز داخل منطقة الجزاء، والذي مرر الكرة إلى جيسوس، الذي سدد كرة في الزاوية الضيقة سكنت الشباك، قبل أن يلغيه حكم المباراة بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

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واستفاد مانشستر سيتي من فوزه في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالبرتغال بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا.