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جائزة جديدة لرياض محرز في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 11:07 مساء
جائزة جديدة لرياض محرز في الدوري الإنجليزي
رياض محرز. (الإنترنت)
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تُوج مهاجم منتخب الجزائر، رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بناديه مانشستر سيتي، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب خلال الشهر الماضي مع الفريق الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر «تويتر» صورة رياض محرز، معلقًا عليها: «محرزنا هو بطل شهر فبراير.. النجم العربي الجزائري يفوز بجائزة لاعب الشهر في النادي».

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محرز يتفوق على سترلينج وفودين
وسجل الدولي الجزائري 5 أهداف في 7 مباريات بواقع ثنائية في شباك فولام بكأس الاتحاد الإنجليزي وهدف في شباك برينتفورد وآخر في توتنام بالدوري الإنجليزي. كما سجل أيضا في شباك سبورتنج لشبونة وصنع آخر في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. 

وتفوق محرز في شهر فبراير على رحيم سترلينج وفيل فودين. ووصل محرز لـ 22 هدفا في 31 مباراة الموسم الجاري كما صنع 7 أهدافا أيضا.

وفاز محرز بالجائزة للمرة الثانية الموسم الحالي بعدما حصد جائزة شهر ديسمبر 2021. وسبق أن حصد كل من جابريل جيسوس وبرناردو سيلفا (3 مرات) وكيفين دي بروين جائزة أفضل لاعب في سيتي الموسم الجاري.

ويحتل سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بعد مرور 28 جولة.

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