الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 13 مرة، باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ليبيا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

انتزع سان جيرمان الفوز ذهابا، بهدف في الرمق الأخير، حمل توقيع مهاجمه كيليان مبابي الذي يتمسك به فريقه، لعدم الانتقال إلى العاصمة الإسبانية وحمل ألوان الفريق الملكي، وكان مبابي حصل أيضا في مباراة الذهاب على ركلة جزاء، أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.

وتحوم الشكوك حول جاهزية مبابي، المتوج مع فرنسا بطلا للعالم في مونديال 2018، في هذه الموقعة النارية، بسبب إصابة في قدمه اليسرى تعرض لها في التدريب، الإثنين، علما بأن ناديه أدرج اسمه ضمن التشكيلة المتوجهة إلى مدريد، بينما أكد النادي الباريسي غياب لاعبين فقط هما الإسبانيان أندير هيريرا وسيرجيو راموس الذي أمضى 16 عاما في ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى باريس مطلع الموسم الحالي الذي غاب عن غالبيته بسبب الإصابة.

ويعود ميسي إلى «سانتياغو برنابيو»؛ حيث قدم أفضل لاعب في العالم 6 مرات ملاحم متنوعة، عندما حمل ألوان برشلونة فترة طويلة، وشكل ميسي على مدار 16 موسما مع برشلونة، المنافس الأشد فتكا بريال مدريد، وأكثر لاعب خطورة وطأت قدماه ملعب «سانتياغو برنابيو».

ومنذ فوزه على ريال، تعرض سان جيرمان لهزيمتين في ثلاث مباريات في الدوري المحلي، على يد نانت (1-3)، ثم السبت على يد مضيفه نيس (صفر-1)، وأقر المدرب الأرجنتيني لنادي العاصمة ماوريسيو بوكيتينو، بأن مباراة الريال تشغل بال الجميع؛ لكن ذلك لا يبرر الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق أمام نيس.

ويأمل سان جيرمان الذي بلغ نهائي المسابقة للمرة الوحيدة في تاريخه في نسخة 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، أن يكون نجم هجومه الآخر البرازيلي نيمار في قمة مستواه بعد إصابة في كاحله، بينما عاد ظهيره المغربي الدولي أشرف حكيمي إلى التدريبات.