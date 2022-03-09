سبورتينغ البرتغالي يحل ضيفا على مانشستر سيتي في مواجهة يائسة بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يحل سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضيفا على مانشستر سيتي، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ليبيا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، دون أي طموحات، بعد أن مُني أمام العملاق الإنجليزي بخسارة كبيرة على أرضه بخماسية ذهابا.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل في سعيه للقب رابع في خمسة مواسم، واستعد على أكمل وجه للمواجهة، عندما ألحق خسارة كبيرة بجاره اللدود مانشستر يونايتد (4-1)، الأحد، في الدوري، ويملك المدرب الإسباني بيب غوارديولا أسلحة هجومية فتاكة، تتمثل في البلجيكي كيفن دي بروين، والشاب فيل فودن، والجزائري رياض محرز، وصناعة لعب مميزة من البرتغالي برناردو سيلفا.

وكان سيتي على وشك إحراز اللقب الموسم الماضي، عندما واجه مواطنه تشيلسي الذي كان يتخلف عنه بفارق شاسع في الدوري، قبل أن تبتسم الكأس الأوروبية المرموقة لتشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.

وجاء غوارديولا (51 عاما) العام 2016 لقيادة سيتي إلى اللقب المرموق؛ لكن مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق عجز قاريا فيما نجح فيه محليا؛ حيث أحرز ثلاثة ألقاب في الـ«بريميرليغ»، ويتشارك سيتي مع سبورتينغ في إحراز لقب أوروبي وحيد في كأس الكؤوس الأوروبية الملغاة، الأول في موسم 1970، والثاني قبله في 1964.

وبعد هزيمته الكبيرة ذهابا، يبدو سبورتينغ مركّزا أكثر على الاحتفاظ بلقبه المحلي؛ حيث يتخلف رجال المدرب روبن أموريم راهنا بفارق ست نقاط عن بورتو المتصدر.