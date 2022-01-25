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رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 08:17 مساء
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
قائد منتخب الجزائر رياض محرز. (الإنترنت)
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قال رياض محرز قائد منتخب الجزائر، اليوم الثلاثاء، إن الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم سيدفع الفريق للعودة بقوة واستعادة ثقة الجماهير في الفريق مرة أخرى من أجل التأهل إلى كأس العالم في قطر.

واحتلت الجزائر، حاملة اللقب، ذيل ترتيب المجموعة الخامسة في البطولة التي تستضيفها الكاميرون بنقطة واحدة بعد الهزيمة أمام ساحل العاج وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

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واعترف جناح «مانشستر سيتي»، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن الفريق بالكامل لم يقدم أفضل ما لديه خلال البطولة القارية.

وأضاف: «لقد فضّلت انتظار بضعة أيام من أجل الحديث عن البطولة، لكنني أعتقد أنه من المهم أن تعرف الجماهير شعورنا بالإحباط وخيبة الأمل.. لا يوجد مبرر لما حدث رغم الظروف التي واجهت الفريق».

وخاض الفريق مبارياته في أرضية ملعب سيئة وأجواء مناخية صعبة وسط حرارة مرتفعة ورطوبة عالية.

لم أكن في أفضل حالاتي
واعترف محرز قائلًا: «أنا أولًا لم أكن في أفضل حالاتي، عندما كان كل شيء يسير على أحسن ما يرام، كنا نفوز وفي القمة وكان الجميع يقف خلفنا، وما زال الكثير من المشجعين والمواطنين يدعموننا».

واستطرد قائد المنتخب الجزائري بالإشارة إلى الحملة التي طالته، وكذلك باقي اللاعبين بسبب هذا الخروج المفاجئ من البطولة، قبل أن يؤكد أن ما حدث سيكون درسًا لعودة الفريق بقوة في المستقبل القريب.

وأوضح: «قرأت الكثير من الرسائل السلبية، وهذا يظهر مرة أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في الاتجاهين، هذه البطولة ستكون بمثابة تذكير لنا، وسنعود أقوى. تأكدوا من هذا».

واختتم تعليقه بوعد الجماهير بالتأهل لكأس العالم قائلًا: «سنجعل الشعب الجزائري فخورًا بنا مرة أخرى في المباريات المقبلة حتى نكون قادرين على الذهاب إلى كأس العالم. شكرًا لكل مَن يدعمنا في الأوقات الجيدة والصعبة، تحيا الجزائر إلى الأبد».

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