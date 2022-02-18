سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، الجمعة، أن نادي باريس سان جيرمان، ينوي التقدم بعرض خيالي إلى لاعبه كيليان مبابي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

وقالت جريدة «إندبندنت» البريطانية، وفقا لـ«سكاي نيوز» إن إدارة نادي باريس سان جيرمان عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.

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وأشارت الجريدة إلى أن اللاعب يدرس العرض المقدم له، والذي من شأنه أن يجعله يحصل على أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض المهاجم الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد مع الفريق الباريسي.