الدوري الفرنسي: سان جيرمان لمواصلة التحليق مع عودة نيمار

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون باريس سان جيرمان مرشحا لمواصلة تحليقه في الصدارة حين يحل السبت ضيفا على نانت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي، فيما يمني ليل حامل اللقب النفس بأن يتحضر بأفضل طريقة للمهمة الشاقة التي تنتظره الثلاثاء في لندن ضد تشلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ولا يبدو أن أحدا باستطاعته الوقوف بوجه رغبة سان جيرمان باستعادة اللقب الذي توج به سبع مرات في المواسم التسعة الماضية، إذ يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الترتيب بفارق 13 نقطة عن غريمه مرسيليا الثاني في معركة تبدو محسومة إلى حد كبير لصالح النادي الباريسي الذي لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة كانت في أوائل أكتوبر ضد رين (صفر-2).

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ويدخل سان جيرمان لقاءه ومضيفه نانت التاسع بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه ريال مدريد الإسباني 1-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل هدف سجله في الوقت القاتل كيليان مبابي.

وشهدت الموقعة ضد النادي الملكي الذي يستضيف الإياب في التاسع من مارس، مشاركة البرازيلي نيمار في الدقائق العشرين الأخيرة بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين، ومن المتوقع أن يحظى السبت بفرصة اللعب أساسيا لأول مرة منذ أواخر نوفمبر.

نحن في القارب نفسه

وستشكل عودة نيمار لإكماله الثلاثية الضاربة مع مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أهدر الثلاثاء ركلة جزاء ضد ريال، دفعا إضافيا لفريق بوكيتينو الذي يبقى تركيزه منصبا أكثر من أي شيء آخر على تحقيق حلم نادي العاصمة ومالكيه القطريين بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى.

وكان الرئيس القطري لسان جيرمان ناصر الخليفي سعيدا بما شاهده في مواجهة ريال، قائلا لتلفزيون النادي «لقد لعبنا مباراة جيدة جدا. اللاعبون أظهروا أننا فريق كبير.. بالطبع نحن فخورون بهذه المباراة، لكنها ليست سوى الذهاب والأمور لم تنتهِ. ما زال بانتظارنا لقاء إياب لكني أثق باللاعبين والمدرب. يجب أن نواصل على نفس المنوال».

وشدد على ضرورة «أن نحافظ على رباطة جأشنا لمباراة الإياب، لكننا جاهزون. يتوجب علينا التعاضد كما فعلنا (الثلاثاء)، إن كان من جهة النادي، اللاعبين، المدرب. هذا أمر هام جدا. نحن في القارب نفسه، نفوز معا ونخسر معا».

ومن المستبعد أن يضطر أحد من نادي العاصمة إلى الحديث عن الخسارة حين يحل مبابي وميسي ونيمار ضيوفا السبت على نانت رغم أن الأخير فاز في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري ومسابقة الكأس التي خسر فريق بوكيتينو لقبها بخروجه من ثمن النهائي بركلات الترجيح.