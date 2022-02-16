دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز كيليان مبابي، هدفا رائعا بمهارة فردية في الوقت بدل الضائع، ليقود باريس سان جيرمان للفوز «1-صفر» على ضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وراوغ مبابي اثنين من المدافعين بشكل رائع وسدد كرة أرضية في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليهدي سان جيرمان فوزا مستحقا.

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وأهدر سان جيرمان العديد من الفرص وكان الطرف الأفضل واقترب أكثر من مرة من التسجيل لولا تألق كورتوا الذي أنقذ أيضا ركلة جزاء من ليونيل ميسي في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة وضع باريس سان جيرمان قدمًا في الدور ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 9 مارس المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب «سانتياجو برنابيو».