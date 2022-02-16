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مانشستر سيتي يكتسح سبورتينج لشبونة ويضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 12:16 صباحا
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينج لشبونة ويضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال
مانشستر سيتي يتألق وينتصر 5-صفر على مضيفه سبورتنج لشبونة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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تألق مانشستر سيتي وسحق مضيفه سبورتنج لشبونة «5-صفر» بفضل ثنائية برناردو سيلفا ليضمن فريق المدرب بيب جوارديولا بشكل كبير التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ولم يكن هناك وسيلة لإيقاف بطل إنجلترا حيث اكتسح تماما منافسه في استاد جوزيه ألفالادي وانتهت المباراة عمليا مع الوصول للاستراحة. وافتتح رياض محرز التسجيل بعد سبع دقائق بهدف أُلغي في البداية قبل احتسابه بعد تدخل حكم الفيديو.

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ومزق سيلفا الشباك تقريبا بتسديدة رائعة في الدقيقة 17 ليفتتح رصيده من الأهداف قبل أن يمرر محرز إلى فيل فودن ليسجل بلمسة بسيطة ثم جعل سيلفا النتيجة 4-صفر قبل الاستراحة مباشرة عقب تمريرة من رحيم سترلينج.

ولم يتوقف سيتي في الشوط الثاني وأُلغي هدف ثالث سجله سيلفا لاعب بنفيكا السابق بداعي التسلل قبل أن يختتم سترلينج الخماسية بتسديدة رائعة.

وكان بوسع سيتي إضافة المزيد من الأهداف إلى حصيلته في هذه الأمسية التي أرسل فيها رسالة قوية لمنافسيه حول نواياه في البطولة بعد خسارته في نهائي الموسم الماضي أمام تشيلسي.

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