إنزاجي يؤكد أفضلية ليفربول للفوز على إنتر ميلان.. ولكن

القاهرة - بوابة الوسط

وصف مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي، ليفربول بأنه واحد من أفضل الفرق في أوروبا، لكنه يعتقد أن فريقه يمتلك الجودة اللازمة ليكون ندًا له في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باستاد سان سيرو غدًا الأربعاء.

ويخوض إنتر، بطل أوروبا العام 2010، مباراته الأولى في أدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال منذ عقد كامل بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف ريال مدريد.

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وأبلغ إنزاجي الصحفيين اليوم الثلاثاء: «ليفربول واحد من أفضل الفرق في أوروبا، لكن فريقي يستحق خوض هذه النوعية من المباريات.. لم نلعب في دور الستة عشر منذ سنوات عديدة ورغم أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة، فإننا سنحاول أن نفعلها».

وأضاف: «على الورق ليفربول هو المرشح للفوز، لكن المباريات يجب أن تقام.. سأطلب من اللاعبين نزول الملعب ولعب كرة القدم بأذهان صافية، وإظهار الأفكار التي نمتلكها.. التصميم سيصنع الفارق».

لست راضيًا عن النتائج

وأشار إنزاجي إلى التهديد الذي يشكله ليفربول في الهجمات المرتدة، وأشاد بقدرة الظهيرين ترينت ألكسندر-أرنولد وآندي روبرتسون على صناعة اللعب. وحصد إنتر، صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي، نقطة واحدة من آخر مباراتين له في الدوري.

وقال إنزاجي: «لست راضيًا عن النتائج، لم أتوقعها.. لكن أعتقد أننا لعبنا مباراتين رائعتين ضد فريقين كبيرين (ميلان ونابولي)، وهما بجانب يوفنتوس ينافسون على اللقب».

ومن المتوقع أن يبدأ إيدن جيكو في التشكيلة الأساسية في الهجوم بجانب ألكسيس سانشيز ولاوتارو مارتينيز.

وأضاف المدرب: «لقد لعبنا العديد من المباريات في الآونة الأخيرة.. تتبقى لنا حصتان تدريبيتان، سيتم إشراك مهاجم واحد كبديل. سأتخذ القرار النهائي اليوم أو غدًا. أحاول دائمًا اتباع سياسة التناوب بينهم».