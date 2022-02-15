«يويفا» يزف بشرى سارة للجماهير بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم عشرة آلاف تذكرة مجانية للمشجعين لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال هذا الموسم، لمكافأتهم على الدعم الذي قدموه خلال أزمة كوفيد-19.

كما سيمنح ويفا 20 ألف تذكرة إضافية مجانية لنهائيات أخرى في البطولات القارية، بما فيها 6 آلاف لنهائي دوري أبطال السيدات في 22 مايو المقبل في تورينو الإيطالية.

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وسيحصل كل ناد من طرفي النهائي لدى الرجال، والمرتقب في 28 من الشهر ذاته في سان بطرسبروغ الروسية، على خمسة آلاف تذكرة من أجل مكافأة مشجعيهم الأكثر وفاء.

وسيُمنح كل فريق في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الذي سيقام في إشبيلية في إسبانيا أربعة آلاف تذكرة، مقابل ثلاثة آلاف لكل طرف في نهائي المسابقة المستحدثة كونفرنس ليغ في تيرانا عاصمة ألبانيا.