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لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 07:58 مساء
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
كلوب مع محمد صلاح وساديو ماني. (الإنترنت)
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قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن وجود تشكيلته في كامل جاهزيتها وضع جيد، قبل مواجهة إنتر ميلان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولا يوجد مصابون في تشكيلة كلوب بعد تعافي القائد جوردان هندرسون، بينما شارك المهاجمان محمد صلاح وساديو ماني في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ عودتهما من كأس الأمم الأفريقية خلال انتصار ليفربول على بيرنلي يوم الأحد.

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وأبلغ كلوب الصحفيين: «إنه وضع جيد ويساعد في أن يكون لدينا خيارات وحلول لمشاكل مختلفة.. نحتاج إلى لاعبين في كامل لياقتهم لهذه المباراة، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يمكننا التغيير خمس مرات في المباراة».

وأوضح: «هندو بخير.. لقد تعرض لكدمة في ركبته، واليوم كان اليوم الثاني بعد التعافي بالنسبة له وللعديد من اللاعبين، لذلك لم تكن أطول حصة تدريبية.. لا توجد مشاكل بالفعل».

قوى الطبيعة
وأضاف المدرب الألماني: «مو وساديو لا يشربان الكحول على الإطلاق وكلاهما قوة من قوى الطبيعة، لذلك يتعافيان بسرعة كبيرة.. لست مندهشا من عودتهما للعب بالفعل».

وحصد إنتر منافس ليفربول، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي، نقطة واحدة من آخر مباراتين له في الدوري، لكن كلوب أكد أن بطل إيطاليا سيكون خصما صعبا على فريقه.

إبداع على أرض الملعب
وقال كلوب «إنه فريق رفيع المستوى مع مدرب ممتاز.. ربما يكون أفضل فريق مرة أخرى في إيطاليا هذا الموسم. تلقوا عدة أهداف في الدوري في الفترة الأخيرة، لكنهم أقوياء للغاية».

وأشار: «إنه فريق منظم ومتمرس بصورة جيدة جدا، ولديه أيضا إبداع على أرض الملعب وجودة فردية جيدة. نحن بحاجة إلى تقديم أداء ممتاز حتى نحظى بفرصة».

وفشل ليفربول، بطل أوروبا في 2019، في الفوز بأي لقب الموسم الماضي، لكنه ما زال في المنافسة للفوز بأربع بطولات في الموسم الحالي.

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