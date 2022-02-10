النعمي يكشف كواليس تجهيز فيديو للأولمبياد العالمي المضاد للشطرنج «ليبيا 1976»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس منظمة بيدق سالك، هاشم النعمي، أنه يجهز فيديو عن الأولمبياد العالمي المضاد للشطرنج، الذي نظمته ليبيا في أكتوبر 1976.

وأضاف «النعمي» في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الفيديو زمنه 46 دقيقة، تتحدث فيه عديد الشخصيات الرياضية المواكبة للحدث.

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وأشار إلى أن الشخصيات وضحت الهدف من التنظيم والدول المشاركة والنتائج من بينها الرئيس السابق للاتحادين الليبي والأفريقي للشطرنج محمد شكري شاهين، ورئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر مظلوم، ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج ولاعب المنتخب التونسي في الأولمبياد سليم بوعزيز.

كما يشارك في الفيديو لاعب شطرنج ومتابع لأحداثً الأولمبياد جلال شاهين ولاعب المنتخب الجزائري في الأولمبياد المضاد بن هادي عزيز، والحكم الدولي بالأولمبياد يوسف الساحلي، والإعلاميان الرياضيان محمد ترفاس ومصطفى الرجباني.