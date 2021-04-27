فوز النعمي وأداء متميز لفطيس في بطولة أفريقيا للشطرنج

هاشم النعمي. (إنترنت)

انطلقت، أمس عبر الإنترنت، بطولة أفريقيا للشطرنج، بمشاركة 130 لاعبا، ففي المجموعة الرابعة حقق الليبي هاشم النعمي تصنيف 1934 الفوز بالانسحاب على اللاعب وليام.

وفقدت الليبية سليمة عبدالسلام، دون تصنيف، مباراتها أمام المصرية آية معز تصنيف 1934، كما قدم الموهبة الليبية ابن الـ12 ربيعا، عمرو فطيس، تصنيف 1900، أداءً متميزًا، وعرضًا قويًّا أمام الدولي المصري أحمد عدلي تصنيف 2574، وخسر فطيس المباراة في الخمس دقائق الأخيرة من زمن اللعب.

والليلة يتجدد الموعد مع الجولة الثانية للبطولة، حيث يلتقي هاشم النعمي مع الدولي التونسي أمير الزعايبي، تصنيف 2321، وعمر فطيس يتبارى مع اللاعب ميلو تصنيف 900، واللاعبة الليبية سليمة عبدالسلام دون تصنيف تلتقي الجزائرية أمينه مزيود تصنيف 1979.