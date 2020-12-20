النعمي بطلا لـ«شطرنج الشركات والمؤسسات الحكومية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 ديسمبر 2020, 12:52 مساء
هاشم النعمي. (إنترنت)

 

توج لاعب الجوازات هاشم النعمي، بكأس وذهبية بطولة الشركات والمؤسسات الحكومية للشطرنج في نسختها الـ12، التي تقام احتفالا بذكرى تأسيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة، وباستضافة جامعة الرفاق وبتنظيم الجمعية الليبية للشطرنج، وبمشاركة 12 لاعبا.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة على النحو التالي: 

توج بكأس وذهبية البطولة لاعب الجوازات هاشم النعمي برصيد ست نقاط، وتوج بالفضية لاعب شركة ليبيانا الصديق النجار، الذي جاء ثانيا بكسر التعادل، وتوج بالبرونزية لاعب جامعة الرفاق برصيد نقاط.

ورابعا خالد فرنكة من جامعة الرفاق برصيد خمس نقاط، ومن خلفهم أربعة لاعبين برصيد أربع نقاط، وبكسر التعادل جاء فيصل زقطة من شركة الحفر خامسا، والمبروك الفاخري من طيران النفط سادسا، ومحمد فرنكة من جامعة الرفاق سابعا، ومسعود قشوط من مديرية أمن طرابلس ثامنا، وعبدالرؤوف العايب من مديرية أمن طرابلس، تاسعا بـ3.5 نقطة، وسعيد حفيانة من مديرية أمن طرابلس عاشرا بـ3.5 نقطة.

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