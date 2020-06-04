تعرف على الحلقة الـ8 لقناة بيدق سالك «ساعة اللعب»

الحلقة الـ8 لقناة بيدق سالك «ساعة اللعب». (إنترنت)

قال حكم ومدرب الشطرنج ومقدم حلقات تعليم الشطرنج لقناة بيدق سالك على اليوتيوب هاشم النعمي، إن حلقته الثامنة كانت حول ساعة اللعب.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» فيها أن ساعة الشطرنج مزودة بواجهتين لعرض الوقت، وخلال المباراة يجب على كل لاعب أن يوقف ساعته بعد كل نقلة، والحكم يحدد مكان وضع الساعة وكل إشارة تظهر على الساعة تعتبر نهائية.

وأضاف النعمي أنه يحب إيقاف اللعب فورًا إذا تبين أثناء المباراة أن ضبط إعدادات إحدى الساعتين أو كلتيهما غير صحيح، والحكم وحده من يقرر إذا كان هناك أي سبب معقول لإيقاف اللعب، وعندها يقوم الحكم بضبط الإعدادات الصحيحة وتعديل الأوقات التي ظهرت على ساعة اللعب.

وذكر النعمي أنه يسمح داخل صالة اللعب بجود شاشات العرض أو شاشات الحاسوب أو لوحات العرض التي تظهر وضعية اللعب على الرقعة وعدد النقلات.

يشار إلى أن قناة «بيدق سالك» لتعليم الشطرنج على «يوتيوب» تهدف لنشر اللعبة بطريقة علمية وثقافية مبسطة أطلقها فريق بيدق سالك بقيادة الحكم والمدرب هاشم النعمي، والحلقات تتضمن التعريف بلعبة الشطرنج وحلقات كش ملك، وحلقات للنقلات غير العادية من التثبيت والترقية والأمل بالتجاوز، بالإضافة إلى حلقات لتعليم الشطرنج للأطفال بطريقة سهلة وميسرة، وأيضا حلقات على التكتيك والاستراتيجيات والنهائيات.

ويضم فريق العمل بهذه القناة المحاضر والمونتاج هاشم النعمي، والأمور القانونية عمر الفرجاني، والتدقيق اللغوي ميلاد الفيتوري والتصميم محمد بن حميد.