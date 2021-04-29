النعمي وفطيس يتعادلان في «أفريقية الشطرنج»

لاعب الشطرنج الليبي عمرو فطيس. (إنترنت)

جرت أمس الجولتان الرابعة والخامسة في بطولة أفريقيا للشطرنج الفردي، عبر الإنترنت في الجولة الرابعة.

وفاز الليبي هاشم النعمي على الموريتاني حسن سيدي محمد، وحققت الليبية سليمة عبدالسلام الفوز على التونسية صفاء بن سعد، وخسر عمرو فطيس أمام الموريتاني محمد طالب.

وفي الجولة الخامسة خسرت سليمة أمام الجزائرية صابرين الأطرش، وانتهي لقاء الليبي الليبي الذى جمع عمرو فطيس مع هاشم النعمي بالتعادل.

بطولة الرجال يتصدرها على ناصر برصيد 4.5 نقطة من خمس جولات، ويلاحقه المصري أحمد عدلي، والجزائرى بلال بالحسن بأربع نقاط لكل منهما.

ووصل رصيد هاشم النعمي إلى ثلاث نقاط وعمرو فطيس 2.5 نقطة، واليوم الخميس سيكون الموعد مع الجولتين السادسة والسابعة.