بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

القاهرة - بوابة الوسط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الكاميرونيين وهو يعرض زجاجة مياه لحارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، الذي تألق مع منتخب بلاده في التصدي لركلات الترجيح خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت أخيرًا في الكاميرون.

وكشف مقطع الفيديو تفاصيل ما كُتب على زجاجة المياه التي كانت بحوزة حارس مرمى المنتخب المصري، محمد أبوجبل، خلال مباراة السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

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وظهر في مقطع الفيديو أن الزجاجة التي كانت بحوزة أبو جبل تحمل اسم كل لاعب في المنتخب السنغالي، مصحوبة بالأماكن التي سددت فيها ركلات الترجيح سابقًا.

وخسر منتخب مصر أمام منتخب السنغال بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا، مساء أمس الأحد. وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها المنتخب المصري مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 أمام الكاميرون، بينما توج منتخب السنغال بأول ألقابه.