رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما...

عانت بطولة كأس الأمم الأفريقية من ضعف المستوى التهديفي لمعظم المهاجمين ليظل رصيد هداف البطولة بعيدا عن الهداف التاريخي للبطولة وإن اقترب الكاميروني فنسان أبوبكر كثيرا من تحطيم الرقم القياسي.
وعلى مدار 48 عاما فشل نجوم القارة السمراء في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في بطولة واحدة لكأس الأمم الأفريقية منذ أن سجل نداي مولامبا نجم منتخب زائير السابق تسعة أهداف في بطولة 1974 بالقاهرة، بسب وكالة الأنباء الألمانية.
وساهم مولامبا بأهدافه الرائعة في فوز منتخب زائير سابقا (الكونغو الديمقراطية حاليا) بلقب البطولة ليكون الثاني لبلاده في كأس الأمم الأفريقية بعدما أحرز الفريق لقب بطولة العام 1968.
ورغم فشل هذا المنتخب في تكرار النجاح نفسه على مدار البطولات التي أقيمت لاحقا، ما زال رقم مولامبا بعيدا عن خطر تحطيمه رغم احتراف العديد من نجوم القارة في أكبر الأندية الأوروبية على مدار العقدين الماضيين.
ولم يقترب من مولامبا على مدار تاريخ البطولة سوى الإيفواري لوران بوكو الذي سجل ثمانية أهداف في بطولة العام 1970 والكاميروني فنسان أبوبكر الذي أحرز ثمانية أهداف أيضا في نسخة 2021، والمصري حسام حسن والجنوب أفريقي بينديكت مكارثي في بطولة 1998 برصيد سبعة أهداف لكل منهما.
وتُوج الكاميروني فنسان أبو بكر بلقب هداف النسخة الثالثة والثلاثين في الكاميرون، حيث تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، وأصبح أبو بكر اللاعب الخامس من الكاميرون الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة في أي نسخة على مدار تاريخ البطولة، حيث سبقه الأسطورة روجيه ميلا الذي تصدر القائمة في كل من نسختي 1986 و1988 ثم باتريك مبوما وسالومون أولمبي اللذين اقتسما الصدارة مع النيجيري جوليوس أجاهوا في نسخة 2002، كما اقتسم مبوما الصدارة في النسخة التالية العام 2004 مع أكثر من لاعب وفاز صامويل إيتو بلقب الهداف في كل من نسختي 2006 و2008 برصيد خمسة أهداف في كل منهما.
والقائمة التالية توضح سجل الفائزين بلقب الهداف في كل من بطولات كأس الأمم الأفريقية:
1957 المصري محمد دياب العطار (الديبة) 5
1959 المصري محمود الجوهري 3
1962 الإثيوبي منجستو وركو 3 - المصري عبد الفتاح بدوي 3
1963 المصري حسن الشاذلي 6
1965 الغاني أوسي كوفي 3- الغاني بن أتشيم 3- الإيفواري مانجل 3
1968 الإيفواري لوران بوكو 6
1970 الإيفواري لوران بوكو 8
1972 المالي ساليف كيتا 5
1974 نداي مولامبا (زائير) 9
1976 المالي أليو مامادو كيتا 4
1978 الأوغندي فيليب أوموندي 3- الغاني أوبوكو أفراي 3- النيجيري سيجون أوديجبامي 3
1980 النيجيري سيجون أوديجبامي 3- المغربي خالد الأبيض 3
1982 المغربي جورج الحسن 4
1984 المصري طاهر أبو زيد 4
1986 الكاميروني روجيه ميلا 4
1988 الكاميروني روجيه ميلا2- المصري جمال عبد الحميد 2- الجزائري الاخضر بلومي 2- الإيفواري عبد الله تراوري 2
1990 الجزائري جمال مناد 4
1992 النيجيري رشيدي ياكيني 4
1994 النيجيري رشيدي ياكيني 5
1996 الزامبي كالوشا بواليا 5
1998 الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي 7- المصري حسام حسن 7
2000 الجنوب أفريقي شون بارتليت 5
2002 الكاميروني باتريك مبوما 3- النيجيري جوليوس أجاهوا 3- الكاميروني سالومون أوليمبي 3
2004 النيجيري أوجستين جاي جاي أوكوشا 4- الكاميروني باتريك مبوما 4- المالي فريدريك كانوتيه 4- المغربي يوسف مختاري 4
2006 الكاميروني صامويل إيتو 5
2008 الكاميروني صامويل إيتو 5
2010 المصري محمد ناجي جدو 5
2012 الأنجولي مانوتشو 3-الإيفواري ديدييه دروجبا 3- الغابوني بيير أوباميانغ 3- المالي شيخ دياباتي 3- المغربي حسين خرجة 3 -الزامبي كريستوفر كاتونغو 3- الزامبي إيمانويل مايوكا 3
2013 النيجيري إيمانويل إيمينيكي 4- الغاني مبارك واكاسو 4
2015 التونسي أحمد العكايشي 3- الغاني آندري آيو 3- خافيير بالبوا (غينيا الاستوائية) 3-الكونغولي ثيفي بيفوما 3- ديوميرسي مبوكاني (الكونغو الديمقراطية) 3
2017 جونيور كابانانجا (الكونغو الديمقراطية) 3
2019 النيجيري أوديون إيجالو 5
2021 الكاميروني فنسان أبو بكر 8
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