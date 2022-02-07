رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

عانت بطولة كأس الأمم الأفريقية من ضعف المستوى التهديفي لمعظم المهاجمين ليظل رصيد هداف البطولة بعيدا عن الهداف التاريخي للبطولة وإن اقترب الكاميروني فنسان أبوبكر كثيرا من تحطيم الرقم القياسي.

وعلى مدار 48 عاما فشل نجوم القارة السمراء في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في بطولة واحدة لكأس الأمم الأفريقية منذ أن سجل نداي مولامبا نجم منتخب زائير السابق تسعة أهداف في بطولة 1974 بالقاهرة، بسب وكالة الأنباء الألمانية.

وساهم مولامبا بأهدافه الرائعة في فوز منتخب زائير سابقا (الكونغو الديمقراطية حاليا) بلقب البطولة ليكون الثاني لبلاده في كأس الأمم الأفريقية بعدما أحرز الفريق لقب بطولة العام 1968.

ورغم فشل هذا المنتخب في تكرار النجاح نفسه على مدار البطولات التي أقيمت لاحقا، ما زال رقم مولامبا بعيدا عن خطر تحطيمه رغم احتراف العديد من نجوم القارة في أكبر الأندية الأوروبية على مدار العقدين الماضيين.

ولم يقترب من مولامبا على مدار تاريخ البطولة سوى الإيفواري لوران بوكو الذي سجل ثمانية أهداف في بطولة العام 1970 والكاميروني فنسان أبوبكر الذي أحرز ثمانية أهداف أيضا في نسخة 2021، والمصري حسام حسن والجنوب أفريقي بينديكت مكارثي في بطولة 1998 برصيد سبعة أهداف لكل منهما.

وتُوج الكاميروني فنسان أبو بكر بلقب هداف النسخة الثالثة والثلاثين في الكاميرون، حيث تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، وأصبح أبو بكر اللاعب الخامس من الكاميرون الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة في أي نسخة على مدار تاريخ البطولة، حيث سبقه الأسطورة روجيه ميلا الذي تصدر القائمة في كل من نسختي 1986 و1988 ثم باتريك مبوما وسالومون أولمبي اللذين اقتسما الصدارة مع النيجيري جوليوس أجاهوا في نسخة 2002، كما اقتسم مبوما الصدارة في النسخة التالية العام 2004 مع أكثر من لاعب وفاز صامويل إيتو بلقب الهداف في كل من نسختي 2006 و2008 برصيد خمسة أهداف في كل منهما.