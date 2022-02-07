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مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 12:25 مساء
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
تتويج منتخب السنغال بالبطولة الأفريقية. (إنترنت)
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حقق منتخب السنغال بطولة الأمم الأفريقية الأولى في تاريخه، أمس الأحد، بالفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف، خلال البطولة التي استضافتها الكاميرون في النسخة 33.

وعاصر منتخب السنغال مشوارا صعبا في الوصول إلى لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث قدم أفضل أداء في كأس الأمم بالفوز باللقب لأول مرة، بعد أن كان وصيفا للبطل في 2002 و2019.

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ويعد منتخب السنغال من أكثر المنتخبات ظهورا في النهائيات بـ15 مرة، ويحتل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في نهاية 2021 المركز 20.

أما عن الطريق إلى النهائي ففي دور المجموعات كان الفوز بهدف على زيمبابوي بهدف ساديو ماني من ركلة جزاء، وتعادل مع غينيا دون أهداف، وتعادل مع مالاوي دون أهداف، ليصعد بهدف وحيد من ضربة جزاء، دفعت الكثيرين للظن بأن «أسود التيرانغا» في طريق التراجع.

وفي دور 16 فاز (2-0) على الرأس الأخضر سجلهما ماني وبامبا ديانغ، وفي دور الثمانية كان الفوز (3-1) على غينيا الاستوائية وسجل فمارا ديديو وشيخو كوياتي وإسماعيلا سار الأهداف، وفي قبل النهائي كان الفوز (3-1) على بوركينا فاسو، سجل عبدو ديالو وبامبا ديانغ وساديو ماني، وفي النهائي الفوز (4-2) على مصر بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل دون أهداف.

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