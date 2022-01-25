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كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 04:45 مساء
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
مهاجم مالاوي غابادينيو مهانغو خلال المباراة أمام السنغال بدور المجموعات. (أ ف ب)
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تقف مالاوي بوجه منتخب المغرب في طريقه نحو ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم، المقامة بالكاميرون إلى 6 فبراير، إذ يتواجه الفريقان مساء الثلاثاء بملعب «أحمدو أهيغو» في العاصمة ياوندي. 

وقال المدرب وحيد خليلوزيتش، عشية المواجهة، إن لاعبيه لن يبخلوا بأي جهد في مواجهة هذا المنافس الذي أثبت وجوده في دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعد فرضه تعادلًا بطعم الفوز على السنغال، وصيفة نسخة 2019. وهو ما يسعى له منتخب «الشعلة» أن يعترض طريق «الأسود» نحو الدور المقبل.

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ويشارك «الأسود» بكأس الأمم الأفريقية للمرة الـ17 وفازوا باللقب في 1976، ويخوض منتخب «الشعلة» المنافسة لثالث مرة فقط بعد العامين 1984 و2010، وتأهل للدور الثاني لأول مرة في موقع أحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

هل بإمكان «الهواة» إحراج «المحترفين»؟
وفي حين تضم قائمة المغرب عدة لاعبين بارزين ينشطون بالدوريات الأوروبية، بينهم أشرف حكيمي مدافع «باريس سان جيرمان» وياسين بونو حارس «إشبيلية» وزميله في الهجوم يوسف النصيري ويونس بوفال مهاجم «أنجي» الفرنسي، يتكون منتخب مالاوي من لاعبين غالبيتهم من الدوري المحلي، ويضم خمسة لاعبين ينشطون بدوري جنوب أفريقيا بينهم ثلاثي الهجوم ريتشارد مبولو من نادي «باروكا إف سي» وخودا مويابي من نادي «بولوكواني» وغابادينيو مهانغو نادي «أورلاندو بايرتس»، وعنصران بأوروبا هما لاعبا الوسط تشارلز بيترو من نادي «شيريف تيراسبول» بمولدافيا وفرانسيسكو مدينغا من نادي «ديلا غوري» بجورجيا. ويضم أيضًا لاعبين ينشطون في موزمبيق وإثيوبيا وتانزانيا، أما الباقي فجميعهم بالدوري المحلي. 

وفيما يشرف على تدريبات «الأسود» الفرنسي البوسني وحيد خاليلوزيتش ذو التجربة الكبيرة سواء في أوروبا مع نادي «باريس سان جيرمان» أو أفريقيا مع منتخبي ساحل العاج والجزائر، بينما يتولى أمور مالاوي الروماني ماريو مارينيكا الذي احترف الهندسة في شبابه قبل الخوض في مسيرة رياضية متواضعة. وتم تعيينه في منصب المدرب في نوفمبر 2021.

مشاركة حكيمي في المجهول
واستفاد «الأسود» من اكتمال تشكيلتهم عدا فيصل فجر المصاب بفيروس «كورونا»، فيما تبقى مشاركة حكيمي في المجهول لإصابته في أوتار الركبة. وهذا لن يغير من عزيمة ولا جودة المنتخب المغربي الذي أثبت أمام الغابون، بدور المجموعات، جهوزيته لتحمل الصعوبات وقدرته على الرد السريع في حال تخلف في النتيجة، وهذا ما أسعد المدرب خليلوزيتش.

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فلا شك أن «أسود الأطلسي» سيدخلون المباراة في ثوب المرشح، وسيتحملون مسؤوليتهم أمام التاريخ، وهم يرغبون أيضًا بطي صفحة النسخة السابقة بمصر عندما خرجوا على يد بنين في ثمن النهائي، ويسعون للترشح لمواجهة أحد العملاقين الأفريقيين في ربع النهائي، مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (سبع مرات)، أو ساحل العاج التي عجلت خروج الجزائر حاملة اللقب من النسخة الثالثة والثلاثين. وسيلعبون في حال انتزاعهم بطاقة نصف النهائي مع الفائز من المباراة بين الكاميرون المضيفة وغامبيا.

لا مجال للخوف في كرة القدم
قبل الخوض في هذه الفرضيات، يتعين على «الأسود» أن تكشر عن أنيابها لإزاحة منتخب «الشعلة» عن الطريق، وقد ظهر الأخير بوجه غير متوقع في منافسات المجموعات، إذ أنه فاز على زيمبابوي «2-1» قبل أن يحرج غينيا «صفر-1»، ثم ينتزع تعادلًا ثمينًا من السنغال الوصيفة (صفر-صفر) في الجولة الأخيرة.

وقال مدربه، الروماني ماريو مارينيكا، لـ«فرانس24» إن لاعبيه لا يخشون منافسهم، مشددًا: «لا مجال للخوف في كرة القدم، قد نكون عرضة للضغط السيكولوجي، لكن في الأخير هم 11 لاعبًا، ونحن 11»، مقرًّا بأن المغرب من أفضل الفرق في الدورة. وتابع: «نحن أيضًا منظمون وعازمون، وربما ستكون المواجهة أمام المغرب نقطة بداية بالنسبة إلينا». وأضاف: «نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة، وكل لاعب يؤدي ما عليه، والنتيجة أننا اليوم في مستوى كبرى المنتخبات القارية».

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