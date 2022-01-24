الكاميرون إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح منتخب الكاميرون، في الإلحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع نهائي كأس أمّم أفريقيا، عقب فوزه لى نظيره منتخب جزر القمر بهدفين مقابل هدف، اليوم الإثنين، بملعب أوليمبي بالكاميرون، في ثمن النهائي.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول طرد قائد منتخب جزر القمر نجيم عبدو في الدقيقة (7)، بعد العودة إلى تقنية الفيديو (فار).

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وسجل توكو إيكامبي هدف الكاميرون الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 29. وأضاف المنتخب الكاميروني الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق المهاجم فيسينت أبوبكر. ونجح يوسف مشينغاما في تسجيل هدف تقليص الفارق لمنختب جزر القمر، في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يلتقي منتخب الكاميرون نظيره غامبيا في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً.