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قرار رسمي من «كاف» بعد وفاة 8 مشجعين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 03:57 مساء
قرار رسمي من «كاف» بعد وفاة 8 مشجعين
وفاة 8 أشخاص وجرح 50 آخرون في تدافع يوم الإثنين أمام ملعب «أوليمبي». (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، أن إحدى مباريات الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا المقررة الأحد على ملعب «أوليمبي» في ياوندي، ستُنقل إلى الملعب الآخر في العاصمة الكاميرونية «أحمدو أهيدجو» بعد حادثة التدافع مساء الإثنين التي أدت إلى وفاة ثمانية أشخاص.

وقال رئيس الاتحاد القاري الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي: «إن اللقاء المقرر يوم الأحد على ملعب أوليمبي لن يقام هناك، بل على ملعب أحمدو أهيدجو»، والذي سيجمع بين الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج ضد الفائز من مباراة المغرب وملاوي. 

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ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وجُرح 50 آخرون في تدافع يوم الإثنين أمام ملعب «أوليمبي»، قبل انطلاق مباراة الكاميرون مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي التي انتهت بفوز البلد المضيف 2-1، بحسب السلطات الرسمية.

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