أفيال غينيا تطفئ شعلة مالاوي في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 08:07 مساء
منتخب غينيا يفوز على منتخب مالاوي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021. (الإنترنت)

حقق منتخب غينيا فوزًا على حساب نظيره مالاوي، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا.

ونجح منتخب غينيا في تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه إيسياجا سيلا في الدقيقة 35 من اللقاء، لتظهر بعدها محاولات من مالاوي لإدراك التعادل لكن دون فائدة.

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وكانت المجموعة نفسها قد شهدت تفوق السنغال على زيمبابوي بهدف نظيف سجله ساديو ماني من ركلة جزاء، خلال اللقاء الذي أقيم وف وقت سابق من اليوم الإثنين.

وبهذه النتائج، تواجدا منتخبا غينيا والسنغال على صدارة ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، ثم مالاوي وزيمبابوي في المركزين الثالث والرابع بالتساوي.

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