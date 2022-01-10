ماني يقود السنغال لفوز قاتل على زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية

ركلة جزاء قاتلة من نجم فريق ليفربول ساديو ماني تنقذ منتخب السنغال أمام زيمبابوي في الجولة الأول من كأس الأمم الأفريقية.(الإنترنت)

قاد نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب السنغالي ساديو ماني، منتخب بلاده إلى تحقيق فوز قاتل على حساب نظيره الزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.

وسجل ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، بعدما نفذ ركلة جزاء ناجحة.

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بهذه النتيجة حصد المنتخب السنغالي النقاط الثلاث الأولى، فيما ظل منتخب زيمبابوي بلا نقاط بعد الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.