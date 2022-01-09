انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون

مراسم افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون. (إنترنت)

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، في الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا، الأحد، وذلك قبل ساعة من انطلاق فعاليات البطولة القارية.

وستُلعب المباراة الافتتاحية بين منتخبي الكاميرون المضيف وبوركينا فاسو في تمام السادسة بتوقيت ليبيا، فيما ستُقام المباراة الثانية في ختام اليوم الافتتاحي بين منتخبي إثيوبيا وكاب فيردي.

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ويسجل منتخب الكاميرون ظهوره للمرة العشرين في كأس الأمم الأفريقية، ويبحث عن الحصول على لقب سادس في تاريخه بالبطولة.