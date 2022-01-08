60 ألف مشجع في افتتاح الأمم الأفريقية بالكاميرون.. الأحد

مراسم أفريقية في الكاميرون. (أرشيفية : الإنترنت)

تستعد ياوندي عاصمة الكاميرون لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، الأحد، حيث الافتتاح بين الكاميرون صاحبة الضيافة ومنتخب بوركينا فاسو.

وفي سعيها لتنظيم البطولة واجهت الكاميرون بعض الصعوبات والتي تمثلت في مخاوف من عدم اكتمال أعمال البناء والمشكلات الأمنية في بعض مناطق البلاد إلى جانب المخاوف الخاصة بتفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار مع وصول أعداد كبيرة إلى البلاد التي تعاني من نقص في الموارد والإمكانات، بحسب «رويترز».

وتشترط السلطات في الدولة المضيفة على كل من يرغب في دخول الملاعب الحصول على التطعيم؛ وهو ما دفع بعض المشجعين للحصول على اللقاح خلال الأيام الأخيرة.

ومساء الجمعة، زادت الأجواء الحماسية في شوارع العاصمة قبل انطلاق الحدث الكبير، بينما تجول مشجعون محليون في حافلة مكشوفة في الشوارع وهم يرقصون ويطلقون الأبواق ابتهاجا.

وقال أمباسا موريس الذي كان يضع أعلام الدول المشاركة على أعمدة الإنارة «نحن فخورن للغاية بتنظيم هذا الحدث، كما ترون نحن نقوم بتجميل الشوارع والمدينة».

وسبق للكاميرون، وهي تقليديا من أقوى دول القارة السمراء على مستوى اللعبة الشعبية، الفوز باللقب الأفريقي خمس مرات كانت آخرها في 2017، لكن المنتخب الحالي ليس مرشحا بقوة للتتويج على أرضه هذه المرة.

وقبل مباراة الافتتاح التي ستقام في الإستاد الأولمبي الجديد في العاصمة والذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع، تفقد العمال كل جوانب الاستعداد.

وقال المسؤول الأمني في الإستاد جوسيو سيفتي «يسعدنا كثيرا استقبال كثير من الجماهير الأجنبية في بلادنا ويسعدنا وجود مثل هذه الجوهرة وهي الإستاد هنا، نحن سعداء باستضافة هذا الحدث، هذا شيء كبير بالنسبة لنا».