60 ألف مشجع في افتتاح الأمم الأفريقية بالكاميرون.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 07:11 مساء
مراسم أفريقية في الكاميرون. (أرشيفية : الإنترنت)

تستعد ياوندي عاصمة الكاميرون لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، الأحد، حيث الافتتاح بين الكاميرون صاحبة الضيافة ومنتخب بوركينا فاسو.

وفي سعيها لتنظيم البطولة واجهت الكاميرون بعض الصعوبات والتي تمثلت في مخاوف من عدم اكتمال أعمال البناء والمشكلات الأمنية في بعض مناطق البلاد إلى جانب المخاوف الخاصة بتفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار مع وصول أعداد كبيرة إلى البلاد التي تعاني من نقص في الموارد والإمكانات، بحسب «رويترز».

وتشترط السلطات في الدولة المضيفة على كل من يرغب في دخول الملاعب الحصول على التطعيم؛ وهو ما دفع بعض المشجعين للحصول على اللقاح خلال الأيام الأخيرة.

ومساء الجمعة، زادت الأجواء الحماسية في شوارع العاصمة قبل انطلاق الحدث الكبير، بينما تجول مشجعون محليون في حافلة مكشوفة في الشوارع وهم يرقصون ويطلقون الأبواق ابتهاجا.

وقال أمباسا موريس الذي كان يضع أعلام الدول المشاركة على أعمدة الإنارة «نحن فخورن للغاية بتنظيم هذا الحدث، كما ترون نحن نقوم بتجميل الشوارع والمدينة».

وسبق للكاميرون، وهي تقليديا من أقوى دول القارة السمراء على مستوى اللعبة الشعبية، الفوز باللقب الأفريقي خمس مرات كانت آخرها في 2017، لكن المنتخب الحالي ليس مرشحا بقوة للتتويج على أرضه هذه المرة.

وقبل مباراة الافتتاح التي ستقام في الإستاد الأولمبي الجديد في العاصمة والذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع، تفقد العمال كل جوانب الاستعداد.

وقال المسؤول الأمني في الإستاد جوسيو سيفتي «يسعدنا كثيرا استقبال كثير من الجماهير الأجنبية في بلادنا ويسعدنا وجود مثل هذه الجوهرة وهي الإستاد هنا، نحن سعداء باستضافة هذا الحدث، هذا شيء كبير بالنسبة لنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحفي يستفز بيكيه فيضطر لنشر تفاصيل راتبه مع برشلونة
رياضة عالمية
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
السجن مدى الحياة لثلاثة أميركيين قتلوا شابا أسود البشرة بولاية جورجيا
دولى
المحكمة الأميركية العليا منقسمة بشأن فرض اللقاح الإلزامي على ملايين الموظفين
دولى
بايدن يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات في الشرق الأوسط
عربى
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
ثقافة وفن
الرئيس الصيني يشيد بـ«الإجراءات القوية» ضد المتظاهرين في كازاخستان
دولى
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية
ليبيا
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بلاكبيري» تكتب نهاية حقبة مهمة من تاريخ الهواتف المحمولة