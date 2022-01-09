بتوقيت ليبيا.. الكاميرون تستقبل بوركينا فاسو في افتتاح الأمم الأفريقية

مدرجات تنتظر الجماهير في الأمم الأفريقية. (إنترنت)

تنطلق، الأحد، منافسات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بعدما تأجلت لمدة عام كامل، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

تنطلق البطولة الأفريقية بالمواجهة الافتتاحية، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، بين منتخب الكاميرون أمام نظيره بوركينا فاسو، ويحتضنها استاد «باول بيا ستاديوم»، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويسجل منتخب الكاميرون ظهوره للمرة العشرين في كأس الأمم الأفريقية، ويبحث عن الحصول على لقب سادس فى تاريخه بالبطولة.

ونجح المنتخب الكاميروني، الذي يقوده المدرب أنطونيو كونسيساو، في حصد اللقب الأفريقي 5 مرات سابقة، ليأتي ثانيًا في قائمة الأكثر تتويجًا، خلف المنتخب المصري صاحب الصدارة برصيد 7 ألقاب.

وفي المجموعة نفسها، يلتقى منتخب إثيوبيا مع نظيره كاب فيردي، الأحد، على استاد «باول بيا ستاديوم».

وتقام أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 فريقًا، بدءًا من نسخة 2019 التى أقيمت في مصر.

ويتنافس 24 منتخبًا على التتويج باللقب الأفريقي؛ حيث تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا، المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.

ومن المقرر أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا، بعدما أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، موافقة «كاف» على تحديد نسبة الحضور التي بلغت في مباريات المنتخب الكاميروني البلد 80% من سعة الملعب، بينما تبلغ نسبة الحضور في مباريات بقية المنتخبات والمجموعات 60% من سعة الملعب، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.