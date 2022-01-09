بتوقيت ليبيا.. الكاميرون تستقبل بوركينا فاسو في افتتاح الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 12:03 مساء
مدرجات تنتظر الجماهير في الأمم الأفريقية. (إنترنت)

تنطلق، الأحد، منافسات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بعدما تأجلت لمدة عام كامل، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

تنطلق البطولة الأفريقية بالمواجهة الافتتاحية، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، بين منتخب الكاميرون أمام نظيره بوركينا فاسو، ويحتضنها استاد «باول بيا ستاديوم»، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويسجل منتخب الكاميرون ظهوره للمرة العشرين في كأس الأمم الأفريقية، ويبحث عن الحصول على لقب سادس فى تاريخه بالبطولة.

ونجح المنتخب الكاميروني، الذي يقوده المدرب أنطونيو كونسيساو، في حصد اللقب الأفريقي 5 مرات سابقة، ليأتي ثانيًا في قائمة الأكثر تتويجًا، خلف المنتخب المصري صاحب الصدارة برصيد 7 ألقاب.

وفي المجموعة نفسها، يلتقى منتخب إثيوبيا مع نظيره كاب فيردي، الأحد، على استاد «باول بيا ستاديوم».

وتقام أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 فريقًا، بدءًا من نسخة 2019 التى أقيمت في مصر.

ويتنافس 24 منتخبًا على التتويج باللقب الأفريقي؛ حيث تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا، المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.

ومن المقرر أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا، بعدما أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، موافقة «كاف» على تحديد نسبة الحضور التي بلغت في مباريات المنتخب الكاميروني البلد 80% من سعة الملعب، بينما تبلغ نسبة الحضور في مباريات بقية المنتخبات والمجموعات 60% من سعة الملعب، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 يناير قرعة بطولة تنتظرها الكرة الليبية بأمر «كاف»
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يكشف مستجدات إصابة ميسي بـ«كورونا».. ويعلن غيابه عن مواجهة ليون
رياضة عالمية
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا توقع أفريقيا في فخ الديون
دولى
مؤتمر «ليبي- تونسي- جزائري» للتحول الرقمي يبحث فرص الاستثمار الجديدة
ليبيا
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
ليبيا
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
ليبيا
وزير داخلية إيطاليا السابق: ليبيا تجازف بالانقسام و«شبح التقسيم» بعد إلغاء ...
ليبيا
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية
ليبيا
ريتا مورينو في طريقها إلى الأوسكار وهي بعمر التسعين
ثقافة وفن
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل لغز يشغل الأوساط الأدبية الأميركية منذ سنوات