21 يناير قرعة بطولة تنتظرها الكرة الليبية بأمر «كاف»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 07:14 مساء
كأس الأمم الأفريقية وشعار «كاف». (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عقب اجتماعها الذي عُقد، الجمعة، موعد كل من قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقررة في كوت ديفوار.

وأوضح «كاف» عبر موقعه الإلكتروني، السبت، أن قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ستُجرى في 21 يناير الجاري في مدينة دوالا، إحدى المدن التي تحتضن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تقام في الكاميرون، وهي البطولة التي تنتظرها الكرة الليبية، بعد وداع تصفيات كأس العالم وبطولة الأمم في الكاميرون، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسيقام الدور التمهيدي من التصفيات بنظام خروج المغلوب، عبر مباريات ذهاب وإياب، تشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى، وفقا لتصنيف «فيفا»، وتصعد الفرق المتأهلة من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات التي تشهد مشاركة 48 منتخبا.

أما قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، فستجرى في 22 يناير الجاري بالمدينة الكاميرونية نفسها.

وسيجرى تقسيم الفرق العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين بناء على تصنيف «فيفا» الرسمي المنشور في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وستلتقي المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفاً ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفاً، وستقام مباريات الذهاب على أرض المنتخب ذات التصنيف الأدنى.

ويضم المستوى الأول منتخبات السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا، أما الثاني مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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