6 إصابات «كورونا» في صفوف السنغال قبل ساعات من انطلاق الأمم الأفريقية

الحارس إدوار مندي. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الأحد، أن حارس مرمى المنتخب الأول للبلاد إدوار مندي والمهاجم فمارا ديديو استبعدا، إلى جانب القائد كاليدو كوليبالي، من المشاركة في المباراة الأولى للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا.

وبهذا تتقلص خيارات منتخب السنغال الذي ظهرت ست إصابات بالعدوى بالفيروس في صفوفه قبل السفر إلى الكاميرون في مباراته الأولى في البطولة أمام زيمبابوي، الإثنين، ضمن المجموعة الثانية، بحسب «رويترز».

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وكشف نادي نابولي الإيطالي إصابة لاعبه كوليبالي، السبت، قائلًا إنه تلقى اللقاح ولم تظهر عليه أي أعراض، وبسبب الإصابة بالعدوى بقي في السنغال ستة لاعبين ولم يسافروا مع المنتخب إلى الكاميرون لخوض النهائيات.

ونتيجة لعدم قدرة إسماعيلا سار على اللعب بسبب الإصابة وكذلك عبدالله سيك تقلص عدد لاعبي الفريق إلى 17 لاعبًا فقط.