«كاف» يطبق قاعدة التبديلات الخمسة بكأس الأمم الأفريقية.. و«كورونا» تفرض إيقاعها بقوة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 02:55 مساء
شعار «كاف». (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لمساعدة المنتخبات المشاركة على تجاوز الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وقرر «كاف» أيضا إلزام المنتخبات بخوض المباريات إذا توافر لديها 11 لاعبا جاهزا على الأقل، حتى إذا لم يكن من بينهم حارس مرمى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح بيان كاف «كل فريق سيُسمَح له بإجراء خمسة تبديلات بحد أقصى، لتقليص التوقفات خلال المباريات، كل فريق ستكون لديه ثلاث فرص بحد أقصى لإجراء التغييرات خلال المباراة، كما يمكن إجراء تبديلات بين شوطي المباراة».

وأضاف البيان «إذا أجرى الفريقان تبديلات في الوقت نفسه، سيجري احتساب ذلك كفرصة من بين ثلاث فرص لإجراء التبديلات لكلا الفريقين».

وأشار البيان إلى أن «التبديلات والفرص غير المستغلة لإجراء التبديلات ستمتد حتى الوقت الإضافي مع المساح بإجراء تبديل إضافي، وإذا لم يتوفر 11 لاعبا لدى أي منتخب مشارك، سيعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة بهدفين».

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