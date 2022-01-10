هدف اللحظات الأخيرة يقود المغرب لتحقيق أول انتصار في أمم أفريقيا

المنتخب المغربي يفتتح مشواره في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 بالفوز على غانا بهدف دون رد في المجموعة الثالثة. (الإنترنت)

تمكن منتخب المغرب، من تحقيق الفوز على منافسه غانا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونظم رفاق المدرب وحيد خليلوزيتش هجمة جيدة في الدقيقة 83 نجح اللاعب سفيان بوفال في تحويلها إلى هدف بتصويبه مميزة.

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وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب المغرب إلى 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 انتظارًا لمباراة جزر القمر والغابون.