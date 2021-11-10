كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 09:52 صباحا
يورغن كلوب. (إنترنت)

انتقد مدرب «ليفربول»، يورغن كلوب، الحكم كريغ باوسون وحكم الفيديو ستيوارت أتويل بعد الخسارة (2-3) أمام «وست هام يونايتد» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتصر «وست هام يونايتد» على «ليفربول» في مباراة مثيرة، ليتقدم عليه في جدول الترتيب ويصبح ثالثًا، بينما شعر المدرب الألماني بالغضب من قرار التحكيم في واقعتين مؤثرتين خلال المباراة.

وقال كلوب إن أنجيلو أوجبونا مدافع «وست هام يونايتد» ارتكب خطأ ضد أليسون بيكر عند تنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة، وأسفرت عن هدف عكسي من الحارس البرازيلي في مرماه، بحسب «رويترز».

وأبلغ كلوب الصحفيين بعدما أوقف «وست هام» سلسلة من 25 مباراة دون خسارة لـ«ليفربول»: «أعتقد أن الخطأ كان واضحًا ضد أليسون، كيف لا يتم احتسابه؟ ذراع أوجبونا كانت حاضرة، في الواقع لم أعرف مَن كان يتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد».

وأضاف: «الحكم جعل الأمور سهلة على نفسه، وكان يفكر في أن ننتظر رأي حكم الفيديو المساعد، حكم الفيديو تابع اللقطة، وقال لم تكن واضحة وصريحة ولا أعرف السبب، وتم احتساب الهدف وهذا أمر غريب».

وعبر كلوب عن غضبه من خطأ آرون كريسويل مدافع «وست هام» ضد جوردان هندرسون قائد «ليفربول»، وقال إنه كان يستحق بطاقة حمراء، وقال كلوب: «نعم هو كريسويل لمس الكرة، لكن إذا كان التدخل عنيفًا، فلا يهم إذا كنت قد لمست الكرة، هناك الكثير جدًّا من الأشياء التي يقال فيها ‬دعونا نرى رأي حكم الفيديو فيها، ونحن لدينا مشكلة في الأخطاء الواضحة والصريحة».

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