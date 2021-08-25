المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: تصرف ريال مدريد لضم مبابي غير محترم

كيليان مبابي. (أرشيفية : الإنترنت)

رفض باريس سان جيرمان الفرنسي عرض ريال مدريد الإسباني لضم هدافه الشاب كيليان مبابي، بحسب مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، معتبرًا أن صفقة 160 مليون يورو «غير كافية»، ومذكرًا بأن نادي العاصمة المملوك قطريا يتمنى «الاحتفاظ» بلاعبه.

وقال ليوناردو لوسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس: «كان موقفنا دومًا الاحتفاظ بكيليان وتجديد عقده ولن نجبره على البقاء»، واصفاً تصرف النادي الملكي بـ«غير المحترم، وخاطئ وغير قانوني»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

مبابي لا يزال في دائرة اهتمام نادي ريال مدريد الذي قدم له عرضًا قيمته 160 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض، بعدما قضى الدولي الفرنسي (22 عاماً) آخر 4 أعوام ضمن صفوف سان جيرمان، لكنه سيصبح لاعباً حراً بنهاية موسم 2021-2022، ولم يقترب مبابي من الاتفاق على تجديد العقد مع سان جيرمان.

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علمًا بأن النادي نجح مؤخرًا في إبرام صفقة ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني، لينضم إلى كتيبة النجوم بالفريق الفرنسي الذي يضم أيضاً البرازيلي نيمار، وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أبدى مؤخرًا تمسكه ببقاء مبابي، وأكد أن النادي ليس بحاجة إلى الاستفادة المالية من اللاعب.

وكشف الفرنسي تيري هنري، مهاجم منتخب «الديوك»، ونادي آرسنال الإنجليزي السابق، أمس الثلاثاء، نصيحته إلى مواطنه كيليان مبابي، بأن يظل في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد أن أعلن اللاعب حالة من التمرد على فريقه، بعدم التعاون نحو تجديد عقده، خاصة بعد انضمام كوكبة النجوم الأخيرة، وعلى رأسها ليونيل ميسي.