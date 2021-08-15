ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 05:31 مساء
مبابي بقميص سان جيرمان. (إنترنت)

أكد رئيس العلاقات المؤسسية بريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو، أن النادي «الملكي» يكن احترامًا كبيرًا لنادي باريس سان جيرمان، ومهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي تعرَّض، أمس السبت، لصافرات استهجان من مشجعي فريقه.

وقال بوتراجينيو: «نحن لا نتحدث عن لاعبين لا ينتمون لريال مدريد، إننا نكن احترامًا كبيرًا لمبابي ولبي إس جي»، دون أن يكشف أي شيء حول اهتمام الريال بضم المهاجم الفرنسي الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي في صيف 2022 ويرفض التجديد حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

على جانب آخر، أعرب المسؤول المدريدي عن رضائه الشديد بعد انتصار «الملكي» على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (4-1) في مستهل مشوار الفريق هذا الموسم بالدوري الإسباني لكرة القدم، في الوقت الذي أشاد فيه بالصورة التي قدمها الفريق مع عودة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد.

وأشار إلى أن «الفريق أعطى انطباعًا بلعب عظيم وتضامن، إنها نتيجة مستحقة»، مبرزًا مشاركة لاعب ريال مدريد الجديد، النمساوي دافيد ألابا لأول مرة بقميص «الملكي» في مباراة رسمية.

وأبرز عنه أنه «لاعب يجيد اللعب في مراكز مختلفة، ويتمتع بشخصية وبالكثير من الموارد، ليس لدينا شك في أنها كانت صفقة عظيمة ستضيف إلينا الكثير طوال الموسم».

كما أثنى بوتراجينيو على أداء البلجيكي إيدن هازارد والويلزي غاريث بيل، مؤكدًا أنهما «لاعبان من الطراز العالمي ويستطيعان حسم مباريات».

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