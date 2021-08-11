الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي

ميسي مع الخليفي في المؤتمر الصحفي. (إنترنت)

رأى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه «لا عذر» للهداف كيليان مبابي من أجل الرحيل عن نادي العاصمة الذي ينتهي عقده معه في يونيو 2022، وذلك بعد انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق.

وقال الخليفي خلال تقديم ميسي كلاعب جديد في صفوف نادي العاصمة بعدما وقع معه، أمس الثلاثاء، عقدًا لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس»، إن «كيليان باريسي، منافس بشدة، قال إنه يريد فريقًا قادرًا على المنافسة، والآن، ليس هناك أي فريق أكثر تنافسية من سان جيرمان، لا عُذر له للقيام بأي شيء آخر سوى البقاء مع الفريق».