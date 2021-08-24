هنري ينصح مبابي في اللحظات الأخيرة قبل ضربة ريال مدريد

هنري مع مبابي في مواجهة سابقة بين منتخبي بلجيكا وفرنسا. (أرشيفية - إنترنت)

كشف الفرنسي تيري هنري، مهاجم منتخب «الديوك»، ونادي آرسنال الإنجليزي السابق، نصيحته إلى مواطنه كيليان مبابي، بأن يظل في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد أن أعلن اللاعب حالة من التمرد على فريقه، بعدم التعاون نحو تجديد عقده، خاصة بعد انضمام كوكبة النجوم الأخيرة، وعلى رأسها ليونيل ميسي.

ارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد منذ فترة طويلة، لكن الأيام الأخيرة شهدت تطوراً جديداً، بعدما أفادت تكهنات بأن الريال سيحاول التعاقد مع نجم سان جيرمان قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، في الوقت الذي تم ربطه بالانتقال إلى ناديي مانشستر يونايتد، وليفربول الإنجليزيين، حيث دخل مبابي عامه الأخير في عقده الحالي مع سان جيرمان، في الوقت الذي لم يقترب فيه النجم الفائز بلقب كأس العالم 2018، من التوقيع على عقد جديد، رغم انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

هنري الذي لعب لموناكو مثل مبابي، قبل أن يلمع نجمه في آرسنال الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، أبدى رغبته في بقاء اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في باريس سان جيرمان، وقال هنري: «لا أعرف ماذا يحدث مع مبابي؟، يمكننا دائماً أن نتكهن أو أن نقول الكثير من الأشياء، بالنسبة لي ما أراه هو أنه لازال لاعباً في باريس سان جيرمان، أنه يتدرب ويلعب ويعدو ويحاول أن يصنع الفرص لزملائه».

وأضاف: «يسجل الأهداف كذلك وأنا أعلم ذلك جيداً، وهو لاعب يحترم عقده، هو لم يفعل شيئاً سيئاً، ويرد من خلال الملعب، لذلك فلتسعدوا، مثلما أقول دائماً، حينما يكون هناك لاعباً استثنائياً، فنحن دائماً نحاول إيجاد الأخطاء في أشياء صغيرة، أتمنى بقاءه في باريس سان جيرمان، سيكون رائعاً، ومن بعد ذلك يمكننا أن نرى ما سيحدث في المستقبل، لأنه من الطبيعي أن يحدث ذلك».